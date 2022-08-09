«Проблем с сердцем никогда не было»: что известно о смерти 37-летнего бегуна после марафона в Екатеринбурге

На следующий день после окончания марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге скончался 37-летний участник Ильяс Маленков. Он почувствовал себя плохо незадолго до финиша десятикилометровой дистанции. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось. По данным организаторов соревнований, у погибшего был медицинский допуск к забегу, а родственники утверждают, что он никогда не испытывал проблем с сердцем. Вероятной причиной трагедии называют сильную жару: в день мероприятия температура в городе поднималась выше 30 °C.

Трагедией завершился марафон «Европа — Азия», проходивший в Екатеринбурге 7 августа. На следующий день после соревнований в больнице скончался один из участников, 37-летний Ильяс Маленков. Мужчина вышел на старт дистанции 10 км, но почувствовал себя плохо незадолго до финиша. Первую помощь ему попытались оказать другие участники забега. На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, видно, как екатеринбуржец сидит на бордюре, с трудом говорит и даже не может сделать глоток воды, а затем падает на газон.

На помощь спортсмену подоспели врачи из Территориального центра медицины катастроф, которым удалось стабилизировать его состояние. Позже Маленкова госпитализировали в ЦГКБ №1. На тот момент, по данным источника издания «Екатеринбург Онлайн», мужчина чувствовал себя нормально, однако ночью ему стало хуже.

Также по теме «Трагическая случайность»: глава Центрального района Набережных Челнов умер во время Авачинского лыжного марафона Во время Авачинского марафона на Камчатке скончался 61-летний участник, глава районной администрации города Набережные Челны Искандар...

«Ему стало плохо, поднялась температура тела до 41 °C, что неудивительно в такую жару и при такой нагрузке. Ночью впал в кому и около восьми утра скончался», — приводит «КП-Екатеринбург» слова коллег покойного.

Маленков работал на Свердловской железной дороге и, по словам его родной сестры Гульнары, именно там получил приглашение принять участие в марафоне. В рамках мероприятия компания проводила благотворительный забег в честь Дня железнодорожника.

«На работе было сообщение о забеге для всех, кто желает. Вот он и пожелал. У него жена в этот день тоже в больнице лежала. Целый день ему звонила, а он не отвечал. И только в 18:00 примерно ей ответили на его сотовый. Мы не можем понять, что произошло. Проблем с сердцем у него не было никогда», — цитирует девушку E1.RU.

Маленков не был новичком, ранее он уже бегал марафоны. По словам сестры, Ильяс также увлекался футболом, а в 2013 году принимал участие в эстафете олимпийского огня на Урале. При этом мужчина регулярно проходил диспансеризацию.

Как заявил директор соревнований Андрей Уткин, у всех марафонцев было медицинское разрешение на участие в забеге, а врачи дежурили на протяжении всей дистанции и были готовы оказать необходимую помощь. К медикам в тот день обратились 40 участников, пятерых из них, в том числе Маленкова, госпитализировали.

«У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 2 августа. В ней указано «практически здоров». Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был, мне неизвестно. У него темп был 5 минут 44 секунды на 1 км. То есть это любительский уровень», — цитирует Уткина «КП-Екатеринбург».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов выразил мнение, что произошедшее можно расценивать как халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека, — преступление, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РФ.

«Организаторы спортивного мероприятия должны обеспечивать безопасность как зрителей, так и спортсменов. Те же самые требования относятся и к тренерам. Не исключено, что со стороны организаторов или со стороны тренеров спортсменов могла быть допущена халатность. Наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Но если раньше люди не привлекались к уголовной ответственности, то, вероятнее всего, они получат условные сроки, если суд признает их виновными», — цитирует юриста «Газета.Ru».

У Маленкова остались жена и четырёхлетний сын. Свердловская железная дорога пообещала взять на себя все расходы на погребение, а сотрудники компании организовали дополнительный сбор средств, которые будут направлены на помощь семье погибшего.

«Это огромная утрата и для коллектива железнодорожников, и для семьи молодого сотрудника. Свердловская железная дорога приносит искренние соболезнования родным и близким Ильяса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также по теме «Эмоции самые драйвовые»: Ступак об участии в полумарафоне, 30-градусной жаре и усталости на финише Первое в жизни участие в полумарафоне «Европа — Азия» в Екатеринбурге стало интересным опытом и вызовом самой себе, заявила в интервью...

В марафоне «Европа — Азия» также принимала участие олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак, которая рассказала о чрезвычайно сложных погодных условиях. По словам спортсменки, справиться с ними был способен не каждый и она лично видела, как участники сходили с дистанции.

«Несмотря на то что я профессиональная лыжница, всё равно пришлось непросто. Понятно, я выложилась по максимуму. Присутствовала сильная физическая усталость. Плюс сказались погодные условия. В день гонки температура в городе достигала 30 °C, а на небе не было ни облачка. Ветер не дул совсем. Можете представить, как сложно бежать по такой жаре. К тому же я не пила нужного объёма жидкости и не пополняла водный баланс, что создало дополнительные сложности», — поделилась спортсменка в интервью RT.

Случаи гибели спортсменов во время марафонов нередки. Так, в мае прошлого года во время забега в Калининграде от остановки сердца скончался мужчина 1986 года рождения. Прибывшие на трассу медики уже не могли помочь ему и лишь констатировали смерть. На полумарафоне в Ростове в мае этого года 54-летний бегун упал замертво за несколько метров до финиша. Не смогли спасти и 31-летнего участника Бруклинского марафона в Нью-Йорке. После завершения дистанции атлет потерял сознание, его доставили в больницу, но было уже поздно.

После случившегося в Екатеринбурге медики в очередной раз обратились к потенциальным участникам массовых забегов с призывом тщательно проверять здоровье, прежде чем выходить на старт.