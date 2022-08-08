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Бегун Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия»

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Российский бегун Ильяс Маленков умер во время забега «Европа — Азия».
Бегун Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия»
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

37-летний спортсмен принимал участие в забеге на 10 км, однако незадолго до финиша ему стало плохо, его увезли на машине скорой помощи, сообщает e1.ru. Организатор соревнования Андрей Уткин заявил, что у них есть медицинская справка Маленкова и на основании её врачи посчитали, что спортсмен может быть допущен к марафону.

Отмечается, что во время забега за медицинской помощью обратились семь человек, пять из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Спартака» и сборной Латвии Андрей Рубин скончался в возрасте 43 лет.

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