«Речь пока идёт лишь о потенциале»: станет ли молодой спринтер из Ботсваны Тебого вторым Усейном Болтом

Спринтера из Ботсваны Летсиля Тебого эксперты и болельщики поспешили назвать «вторым Усейном Болтом». 19-летний спортсмен уже трижды за этот летний сезон побил мировой рекорд на стометровке в своей возрастной категории. Однако, по мнению серебряного призёра Игр-1992 Ольги Богословской, некорректно сравнивать юниора с состоявшимся атлетом, и главная задача тренеров Тебого — сохранить его потенциал до взрослого уровня соревнований.

Настоящей сенсацией стало выступление юного спринтера из Ботсваны Летсиля Тебого на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди спортсменов моложе 20 лет. В финале забега на 100 м он победил с мировым рекордом в своей возрастной категории — 9,91 секунды, а на дистанции вдвое длиннее дважды обновил рекорд ЮЧМ, однако стал серебряным призёром, уступив по фотофинишу израильтянину Блессингу Африфе. Оба спортсмена финишировали с результатом 19,96 секунды.

При этом на стометровке Тебого, который отстоял свой титул, завоёванный два года назад в Найроби, имел все шансы сбросить с результата минимум десятую секунды, если бы не бросил бежать за 30 метров до финиша. Вместо того чтобы выложиться на полную мощь, 19-летний ботсванец финишировал в стиле великого Усейна Болта — повернувшись к ближайшему преследователю и погрозив ему пальцем. Им был, к слову, представитель Ямайки Боуваджейджие Нкрумие, который финишировал с национальным рекордом 10,02 секунды.

«Смысл был в том, чтобы насладиться забегом. Мне очень жаль, если кто-то счёл мой жест оскорбительным. Я видел болельщиков и сделал это, чтобы все, кто смотрит забег из дома, могли им насладиться. Я хотел немного напомнить им о том, как раньше поступал Усейн Болт. Он мой кумир, человек, которым я восхищаюсь», — объяснил свой поступок Тебого после финиша.

Он заявил, что не сомневался в победе с самых первых шагов, но совсем не задумывался о времени. Атлет уверен, что мог бы преодолеть дистанцию за 9,80 секунды, но, по его словам, просто не ставил перед собой такой цели.

«У нас впереди ещё много забегов, мы не хотели заходить так далеко. Но в этом году я выступаю как юниор, и мы должны оставить рекорд таким, чтобы следующее поколение спортсменов могло его побить», — подчеркнул ботсванец.

Поражение на 200-метровке Тебого принял философски. По словам спортсмена, он доволен собой, ведь не каждый смог бы пробежать так быстро, выступая на протяжении четырёх дней подряд.

Не удивительно, что многие эксперты и болельщики после яркого выступления в Кали стали сравнивать талантливого юниора с легендарным Болтом и даже прочить ему такую же яркую карьеру. Тебого в нынешнем сезоне действительно демонстрирует незаурядные результаты. Он уже трижды побил рекорд мира U20 на 100 м, который до этого держался с 2014 года. В общей сложности Летсиль сбросил с лучшего результата американца Трейвона Бромелла 0,06 секунды. Один из этих результатов был показан во время отборочного забега на взрослом чемпионате мира в Юджине. Тебого пробежал за 9,94 секунды, но на следующий день оказался не готов повторить то же самое и не пробился в финал.

Болт дал понять, что обратил внимание на результат турнира в Кали, однако не стал комментировать подробнее.

«Юниорский чемпионат мира. Понятно», — написал восьмикратный олимпийский чемпион в Twitter.

Между тем серебряная призёрка Олимпиады 1992 года, телевизионный комментатор Ольга Богословская выразила мнение, что сравнивать Тебого и Болта пока ещё рано, и молодому спортсмену сначала нужно преодолеть переходный период из юниоров во взрослые.

«Абсолютно невозможно говорить, что родился второй Болт. Усейн пока единственный в истории — человек, которого можно сравнить только с ним самим. Какие бы рекорды ни устанавливали спортсмены в юниорской, молодёжной или тем более юношеской категории, нужно говорить лишь об их потенциале, а заявлять, что он воплотится в какие-то высокие результаты, очень рано», — сказала бывшая бегунья в беседе с RT.

Она подчеркнула также, что не стоит сравнивать молодого спортсмена, почти ребёнка, и состоявшегося взрослого атлета: сначала нужно дождаться, когда подающий надежды бегун закрепится среди взрослых коллег.

«В этой возрастной категории нельзя рассматривать атлетов как потенциальных мировых рекордсменов. Есть спортсмены, которые долго созревают и только потом выстреливают, есть те, кто быстро выстреливают, но потом пропадают. Очень многие теряются: одни не выдерживают бремя славы, другие решают, что это вообще не их путь, третьих настигают травмы», — заметила Богословская.

Как известно, свой первый чемпионат мира U20 Болт выиграл в 15 лет — в 2002 году. Тогда он первенствовал на дистанции 200 м с результатом, далёким от мирового рекорда, — 20,61. Абсолютно лучшее время в своей возрастной категории ямайский спринтер впервые показал почти два года спустя, первым из юниоров выбежав из 20 секунд — 19,93. Сейчас рекорд принадлежит американцу Эррийону Найтону и составляет 19,49 секунды.

По юниорам высших мировых достижений на 100-метровке у Болта не было, потому что он долгое время был сконцентрирован лишь на дистанции вдвое длиннее. Всерьёз Усейн обратил внимание на сотню лишь в олимпийском сезоне — 2008, тогда ему был уже 21 год. И на третьем по счёту турнире спортсмен установил первый в карьере мировой рекорд среди взрослых — 9,72. А затем была Олимпиада в Пекине, на которой Болт выиграл золото на обеих дистанциях с мировыми рекордами. Он победил ещё и на двух следующих Играх, но последние рекордные результаты показаны им на ЧМ-2009 в Берлине. Они держатся до сих пор. Болт завершил карьеру в 2017 году.

В словах Богословской о том, что многие блестящие юниоры не достигают высочайшего уровня, есть большая доля истины. Так, призёров ЮЧМ в спринте за последние десять лет, которые сумели добиться больших успехов на взрослых соревнованиях, можно сосчитать по пальцам. Среди них американец Ноа Лайлс, который стал победителем юниорского первенства в 2016 году. Спустя три года спортсмен завоевал два золота взрослого чемпионата мира — на 200-метровке и в эстафете 4х100, а затем стал бронзовым призёром Игр в Токио. В нынешнем году Лайлс пополнил копилку ещё одной победой — на домашнем ЧМ в Юджине.

Ярко блеснул на легкоатлетическом горизонте победитель ЮЧМ 2008 года на 200-метровке Кристоф Леметр. Он стал первым белокожим спринтером, который выбежал из 10 секунд на стометровке. Кроме того, француз дважды становился бронзовым призёром ОИ — в 2012 и 2016 годах.

К спринтерской элите, безусловно, относится и обладатель бронзы ЮЧМ 2006 года Йохан Блейк. Большую часть карьеры он был вынужден противостоять самому Болту. Обыграть именитого соотечественника на важнейших стартах ему не удавалось, но Блейк взял два серебра Олимпиады в Лондоне, а также золото ЧМ 2011 года в Тэгу на сотне, где Усейн допустил фальстарт и был снят с дистанции. И это не говоря о двух золотых медалях Игр в составе эстафеты в 2012 и 2016 годах.

Также можно отметить экс-рекордсмена мира среди юниоров на 100-метровке Броммела, который сумел завоевать бронзовые награды двух взрослых ЧМ — в 2015 и 2022 году.

Тем не менее никому из них не удавалось выигрывать ЮЧМ дважды, да ещё и с мировым рекордом. Тут Тебого, безусловно, стоит особняком и заслуживает пусть не звания «второго Болта», которым его сейчас спешат наградить, но как минимум пристального внимания к дальнейшей карьере. К тому же до Олимпиады в Париже остаётся уже меньше двух лет, и на ней спринтеру из Ботсваны будет 21 год — ровно столько же, сколько было легендарному ямайцу к моменту его триумфа в Пекине.