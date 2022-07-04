Болт назвал ошибкой начало футбольной карьеры в Австралии

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Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усейн Болт объяснил, почему решение о футбольной карьере в Австралии было ошибкой.
Болт назвал ошибкой начало футбольной карьеры в Австралии
  • AP

«Это было ошибкой. Когда я ушёл из лёгкой атлетики, то не хотел оставаться в Европе из-за СМИ, поэтому поехал в Австралию, но уровень футбола там был не очень. Я должен был остаться в Европе», — приводит слова Болта Fox Sports.

Болт установил мировые рекорды на дистанции 100 и 200 м на чемпионате мира 2009 года. После завершения карьеры в 2017-м он заявил, что хочет стать профессиональным футболистом. В 2018 году ямаец пополнил ряды австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс», но через несколько месяцев покинул его.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии в серии пенальти обыграла команду Перу в финале квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

 

 

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