В тени Крамаренко: сёстры Аверины остались без личных побед на турнире в Белоруссии

Арина и Дина Аверины не завоевали ни одной золотой медали в личных соревнованиях на турнире «Хрустальная роза», который проходил в Минске. В активе многократных чемпионок мира три бронзовые награды на двоих. И хотя в командном многоборье они выиграли, основной вклад в победу внесли не титулованные сёстры, а юниорки Мария Борисова и Анна Попова. А лучшей среди отечественных гимнасток в Белоруссии стала Лала Крамаренко, на счету которой два золота и серебро в отдельных видах и второе место в личном многоборье.

«Мисс вдохновение»

Традиционный турнир «Хрустальная роза» в Минске в этом году собрал сильнейших гимнасток России и Белоруссии, а также Армении, Кыргызстана, Малайзии, Азербайджана, Венгрии и Австралии. За три дня соревнований были разыграны награды в личном и командном многоборье, а также в отдельных видах.

В командных соревнованиях победу одержала «Россия-1», за которую выступали Дина и Арина Аверины, а также лучшие юниорки страны Мария Борисова и Анна Попова. Серебряную медаль завоевала первая команда Белоруссии, а третьей стала «Россия-2», за которую выступали Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина и Ева Калинина.

Примечательно, что сёстры Аверины в командном турнире не выиграли ни в одной из дисциплин, а общая победа была добыта благодаря отменным выступлениям их юных соотечественниц. Лучшим же результатом сестёр стало второе место Арины в упражнении с булавами.

После выступления она призналась, что им с Диной не хватает соревновательного опыта, так как в этом сезоне приходится больше тренироваться, чем выступать. Кроме того, пятикратная чемпионка мира не слишком высоко оценила своё выступление в командном многоборье.

«Я довольна только пируэтом в затяжку в булавах. Всё.Нет, это (самокритичность) не с возрастом, это зависит от человека. Чем больше ты себя критикуешь, тем лучше ты потом становишься. А если всё время говорить «Ой, какая я молодец, всё получилось», то ничего не будет», — подчеркнула Аверина.

Также она сравнила ощущения от турнира в Белоруссии с крупными международными стартами. По мнению Арины, соревновательный нерв в этот раз ощущался на минимальном уровне.

«Не так, конечно, как на чемпионатах мира и Европы, но волнение чувствуется», — сказала Аверина.

В свою очередь главный тренер сборной России Ирина Винер также отметила, что сёстрам Авериным не хватило на этом турнире практики.

«Дина и Арина очень здорово показали свои программы. Были какие-то ошибочки, они очень давно не выступали. Они привыкли выступать у нас во дворце, а здесь были немножко скованными», — подчеркнула глава ФХГР после первого дня соревнований.

В личном многоборье триумф праздновала белоруска Алина Горносько, которая стала лучшей в трёх видах из четырёх — обруч, мяч и булавы. Второе место заняла россиянка Лала Крамаренко, показавшая первый результат в упражнении с лентой. Бронзу завоевала Арина Аверина, а Дина финишировала лишь пятой. Без наград в многоборье на международных соревнованиях она не оставалась с далёкого 2016 года. Немного скрасить горечь поражения был призван титул «Мисс вдохновение», который Дина получила после второго дня турнира.

Во время соревнований всех изрядно напугала белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко. При выполнении упражнения с булавами спортсменка потеряла сознание, из носа её пошла кровь. Девушку унесли с ковра на руках. К счастью, всё обошлось без серьёзных последствий. Как сообщили в Белорусской ассоциации гимнастики, гимнастка потеряла сознание на фоне нагрузок и высокой влажности.

«Сейчас она в порядке», — заявили в организации.

Победная поступь Крамаренко

Самой успешной российской гимнасткой на турнире стала Лала Крамаренко. В личном многоборье она взяла серебро и вышла в финал во всех отдельных видах, в то время как Дина и Арина отобрались только в два упражнения каждая. В итоге Крамаренко завоевала две золотые награды — в упражнениях с булавами и лентой, а также получила серебро за выступление с обручем.

Арина Аверина стала бронзовой призёркой в упражнениях с булавами, а Дина — с мячом. Гимнастки не обошлись в своих программах без ошибок, одна из которых стоила Арине шишки на лбу. Спортсменка так неудачно уронила булаву во время выступления.

Крамаренко уже не в первый раз обыгрывает именитых соотечественниц, постепенно завоёвывая себе звание лидера российской сборной. 17-летняя гимнастка подчеркнула, что была рада принять участие в международных соревнованиях, ведь в нынешнем сезоне такая возможность представляется нечасто.

«Как говорит Ирина Александровна, самые сильные команды — Россия и Белоруссия, мы соревнуемся друг с другом. Поэтому я очень рада, что мы тут выступили. Не очень всё получилось… Будем работать и, надеюсь, на следующих соревнованиях всё исправим. Финалы в отдельных видах прошли достаточно хорошо, недовольна, что потеряла мяч. Была такая досадная ошибка, потому что я начала крутить поворот, и он просто на перекате укатился. А всё остальное очень даже ничего», — цитирует гимнастку «Матч ТВ».

Также Крамаренко оценила, насколько сложно было переключаться с российских правил, которые в этом сезоне применяются на отечественных соревнованиях, на систему Международной федерации гимнастики.

«С русских на эти легче, а с FIG на наши сложнее. Поэтому здесь было выступать, наверное, легче, чем на Кубке Сильнейших, потому что там программа была «русская». Она полностью раскрывает художественную гимнастику, там очень много элементов, есть свобода выбора. Ты показываешь то, что умеешь, и не загоняешь себя в рамки», — подчеркнула Лала.

Травма Дины Авериной

По завершению соревнований Дина Аверина расплакалась, и это лучше любых слов говорит о том, как она оценивает собственное выступление на турнире.

На итоговом результате серебряной призёрки Игр в Токио наверняка сказалась травма, которую она получила ещё до начала турнира. Во время опробования зала Дина подвернула ногу и даже заплакала от боли. Первую помощь ей оказали прямо на ковре, после чего она ушла к тренерам. Позже гимнастка вернулась к тренировке с ледовой повязкой на правой ноге, и было видно, что движения даются ей с трудом.

Но несмотря на это 18-кратная чемпионка мира не снялась с соревнований. А по словам Ирины Винер, повреждение не было серьёзным.

«Понимаю, что сейчас мало соревнований, мало новостей. Что вы цепляетесь за какую-то ерунду? Одна баба что-то сказала там. Ерунда собачья, она (Дина) выступает, всё нормально», — цитирует специалиста РИА Новости.

Однако Аверина заметно осторожничала при исполнении программ, а это сильно сказалось как на скорости, так и на сложности её выступлений. Как результат — оценки сильно отличались от привычных для неё.

Проблема с ногой может быть связана с застарелой травмой спины, которую Дина получила в 2020 году. По словам прославленной гимнастки, боли преследуют её практически постоянно, а во время прыжков отдают именно в правую ногу, из-за чего она зачастую подворачивается.

Но Дина привыкла терпеть. Даже тогда, в 2020-м, она попыталась выступить на чемпионате России, хотя боли в спине были просто невыносимыми. В итоге незадолго до выхода на ковёр у спортсменки случилась паническая атака.

«Руки-ноги сводит, спина отказывает, дышать не могу. Ирина Александровна нашла меня лежащей в раздевалке: «В больницу везём. Быстро!». В глаза старалась не смотреть. Из «Лужников» меня везли на скорой по встречке», — делилась Аверина в одном из интервью.

При этом в Минске гимнастка призналась: от завершения карьеры её удерживает сестра и энтузиазм Ирины Винер.

«Если бы не Ариша, я бы давно ушла из спорта. А Ирина Александровна как чувствует: только мы собираемся взять паузу или закончить — она сразу же придумывает что-то интересное, и нас затягивает», — заключила Дина.