Арина Аверина — о «Хрустальной розе»: волнение чувствуется, но не как на чемпионатах мира

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина высказалась об участии в международном турнире «Хрустальная роза» в Минске.

«Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем. Может быть, соревновательный нерв минимально чувствуется. Не так, конечно, как на чемпионатах мира и Европы, но волнение чувствуется», — цитирует Аверину Sport24.

Сёстрам Авериным по 23 года. Дина завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира. Арина — пятикратная победительница первенств планеты.

Турнир «Хрустальная роза» пройдёт с 22 по 24 июля.

Ранее многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объяснила, как отличить её от сестры Арины.