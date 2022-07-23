Арина Аверина — о «Хрустальной розе»: волнение чувствуется, но не как на чемпионатах мира
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«Не хватает соревновательного периода, мы больше тренируемся, чем выступаем. Может быть, соревновательный нерв минимально чувствуется. Не так, конечно, как на чемпионатах мира и Европы, но волнение чувствуется», — цитирует Аверину Sport24.
Сёстрам Авериным по 23 года. Дина завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира. Арина — пятикратная победительница первенств планеты.
Турнир «Хрустальная роза» пройдёт с 22 по 24 июля.
Ранее многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина объяснила, как отличить её от сестры Арины.