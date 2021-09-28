Международная федерация гимнастики зарегистрировала элемент Крамаренко
- © Всероссийская федерация художественной гимнастики
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной странице сборной России по художественной гимнастике в Instagram.
Отмечается, что пируэту Крамаренко назначена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 — если она выполняет его из положения на полу.
За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.
Ранее сообщалось, что гимнастки Дина и Арина Аверины включены в состав сборной России на чемпионат мира в Японии.