Международная федерация гимнастики зарегистрировала элемент Крамаренко

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Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент российской гимнастки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой.
Международная федерация гимнастики зарегистрировала элемент Крамаренко
  • © Всероссийская федерация художественной гимнастики
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице сборной России по художественной гимнастике в Instagram.

Отмечается, что пируэту Крамаренко назначена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 — если она выполняет его из положения на полу.

За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.

Ранее сообщалось, что гимнастки Дина и Арина Аверины включены в состав сборной России на чемпионат мира в Японии.

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