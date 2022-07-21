Гимнастки Аверины вошли в состав сборной России на турнир в Минске
- Gettyimages.ru
- © Toru Hanai
Сёстры Дина и Арина Аверины вошли в состав сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФХГ.
Также в столицу Белоруссии отправились Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Победушкина, Ирина Анненкова, Алина Протасова, Мария Борисова, Анна Попова и Диана Чугунихина.
Авериным по 23 года. Дина Аверина завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина – пятикратная победительница первенств планеты.
Турнир «Хрустальная роза» пройдёт с 22 по 24 июля.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесён из Москвы в Баку.