Гимнастки Аверины вошли в состав сборной России на турнир в Минске

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) назвали состав национальной команды на международный турнир «Хрустальная роза» в Минске.

Сёстры Дина и Арина Аверины вошли в состав сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФХГ.

Также в столицу Белоруссии отправились Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Победушкина, Ирина Анненкова, Алина Протасова, Мария Борисова, Анна Попова и Диана Чугунихина.

Авериным по 23 года. Дина Аверина завоевала серебряную медаль летней Олимпиады 2022 года в Токио. Она также является 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина – пятикратная победительница первенств планеты.

Турнир «Хрустальная роза» пройдёт с 22 по 24 июля.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесён из Москвы в Баку.