«Лучше умереть на льду, нежели в клинике для престарелых»: легендарный фигурист Олег Протопопов празднует 90-летие

16 июля исполняется 90 лет легендарному фигуристу Олегу Протопопову. Вместе с Людмилой Белоусовой они дважды становились олимпийскими чемпионами в парном катании, по четыре раза выигрывали первенства мира и континента, а также не переставали удивлять судей и зрителей уникальными постановками. Нынешний юбилей — первый за долгие годы, который икона поколения встречает без своей драгоценной партнёрши, с которой он прожил в браке почти 60 лет.

27 лет назад, когда мне довелось познакомиться с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Протопоповым на чемпионате Европы в Дортмунде, он совершенно всерьёз вынашивал идею выступить на Олимпийских играх в Нагано.

«В Швейцарии практически нет парного катания, а значит, место в команде практически вакантно. Да и Международный союз конькобежцев пока не придумал правил, ограничивающих возраст спортсменов. Я не говорю, что мы выступим. Но мы готовимся. Фигурное катание ещё не приелось, да и нам с Милой просто нравится быть в форме. Оба весим столько же, сколько 30 лет назад. Делаем все элементы, которые делали тогда, учим прыжки. Максимальная цель всегда дисциплинирует, помогает сохранить молодую психику. К тому же я всегда был склонен считать, что лучше умереть на льду, нежели в клинике для престарелых», — ошарашил Протопопов.

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Не скрою, тогда я восприняла слова стареющего фигуриста как бред, а ведь на момент той нашей встречи Людмиле и Олегу было едва за 60. Почему не строить подобных планов, если сейчас, разменяв пятый десяток, за Англию выступает мать троих взрослых детей Зои Джонс? [И не просто выступает, а собирает медали как никогда раньше.] Только потому, что этого никто не делал прежде? Слабый аргумент для Протопопова, вернее, вообще никудышный.

Кто-то и сейчас поёжится от внутреннего ментального дискомфорта: ну не цирк ли, надевать коньки и идти на лёд, когда тебе за 80? Один известный тренер, чья спортивная карьера начиналась как раз во времена царствования Протопоповых, даже сказал мне как-то: мол, в возрасте, когда логичнее рассказывать, как живёт семья, какие заботы у детей и как растут внуки, как-то дико спрашивать коллег, как ты сам выглядишь на льду.

Но Протопоповы, несмотря ни на что, продолжали кататься. Расписывали свою тренировочную жизнь столь же подробно, как делали это, когда готовились к Олимпиадам, устраивали себе сборы на Гавайях и в США, брали прыжковые консультации у выдающихся специалистов, принимали участие во всевозможных шоу. Генератором этой неуёмной жизни был Олег, утверждавший при встречах, что можно полноценно жить при правильном к себе отношении до 160 лет и что именно это он намерен реализовать. И, разумеется, планирует продолжать кататься.

Можно было сколько угодно спорить, насколько разумен человек, заявляющий подобные вещи вслух, но бесконечная преданность Протопопова однажды выбранному делу не могла не вызывать восхищения и уважения. Больше того, перед великим мастером хотелось преклоняться.

…Мила покинула этот мир в сентябре 2017-го, немного не дожив до 82-го дня рождения и оставив мужу самую непосильную из всех возможных нош — жить в одиночестве.

Ровно через год в Лейк-Плэсиде в рамках шоу «Вечер с чемпионами» в возрасте 86 лет (!!!) Олег впервые вышел на лёд с одиночным танцем — в память о жене.

А сегодня ему исполняется 90. И бесконечно жаль, что в этот день Олег не подойдёт к кромке льда, бережно сжимая в руке тонкие пальчики Милы, и не заскользит бесшумно, как делал это долгие годы начиная с того самого семинара в 1954-м, когда, будучи матросом Балтфлота, встретил в Москве свою единственную любовь.

С днём рождения, Олег Алексеевич!