Ягудин: ни одно моё шоу не начинается без обезболивающего укола или таблетки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о проблемах со здоровьем.

«Ни одно моё шоу не начинается без обезболивающего укола или таблетки. Колено совсем не работает. Понимаю, что сейчас кататься, чувствую проблемную ногу», — цитирует Ягудина Sport24.

Он также добавил, что его растрогал номер, где показывали кадры с Татьяной Тарасовой. Спортсмен отметил, что почувствовал скорый конец. По словам Ягудина, ему сложно сдержать слёзы при виде таких выступлений.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.