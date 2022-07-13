Фигуристка Забияко заявлена на турнир в Канаде с новым партнёром

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Россиянка Наталья Забияко приняла решение выступить на турнире по фигурному катанию в канадской провинции Онтарио Skate Ontario.
Фигуристка Забияко заявлена на турнир в Канаде с новым партнёром
  • РИА Новости

Организаторы сообщили, что 27-летняя уроженка Таллина заявлена на турнир в паре с канадским фигуристом Закари Дэйлманом. Она будет выступать под флагом Канады, сообщает пресс-служба соревнований.

Забияко в 2014 году начала выступать за сборную России. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Турнир в Онтарио пройдет с 18 по 21 августа. 

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме с 27 по 28 августа.

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