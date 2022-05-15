Прыжок Кондратюка с парашютом, спутник Медведевой и четверной аксель Малинина: что обсуждают в мире фигурного катания

Американский фигурист Илья Малинин сумел чисто исполнить четверной аксель, а Марк Кондратюк во время отпуска в Дубае решился на прыжок с парашютом. Тем временем Александра Трусова рассказала, как относится к совмещению романтических отношений и профессиональной карьеры, а поклонники Евгении Медведевой вычислили, с кем фигуристка проводит отпуск в Болгарии. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Самый сложный прыжок Кондратюка

Если во время соревнований олимпийский чемпион Марк Кондратюк поражает четверными прыжками, то в межсезонье он привлекает внимание другими достижениями. Оказывается, 18-летний фигурист — большой любитель экстремальных развлечений. В Дубае, где он проводил свой отпуск, Марк опробовал зиплайн, спустившись таким образом с одного из небоскрёбов. А позже пошёл ещё дальше и прыгнул с парашютом.

«Мой самый сложный ультра-си элемент в спортивной карьере. Что по GOE? Был ли преротейшн или перетяжка между прыжками?» — написал Кондратюк в Telegram-канале.

Не утихают и обсуждения романтических отношений между Марком и Александрой Трусовой, на которые спортсмены недвусмысленно намекают, публикуя совместные фотографии. А на днях на YouTube-канале «Моховая, 9» вышло интервью с Сашей, где она рассказала в том числе о своём подходе к личным отношениям. Девушка отметила, что симпатия между людьми часто возникает, когда они проводят вместе много времени, например, учатся в одной группе вуза или тренируются у одного наставника. По её мнению, возможно совмещать профессиональный спорт и влюблённость.

«До Олимпиады я бы на 100% сказала, что не надо. Надо забыть о личной жизни и выступать. Но после, мне кажется, можно, чтобы была и личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное — разграничивать», — заявила фигуристка.

Также она в очередной раз высказалась по поводу своего желания освоить пятерной прыжок. Александра призналась, что делала попытки исполнить пять оборотов и в прошлом году, и в нынешнем, но это нельзя назвать полноценными тренировками элемента.

«Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно и есть нюансы, которые я должна подготовить... Бывают дни, когда хорошо себя чувствуешь, всё хорошо получается, тогда, возможно, я захожу на что-то новое. А так, конечно, мне нравится ставить новые цели и достигать их», — подчеркнула серебряная призёрка пекинской Олимпиады.

Детективная история про Медведеву

Между тем фанаты Евгении Медведевой проявили себя настоящими детективами. На днях фигуристка поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска в Болгарии, на которых она одета в платье с цветочным узором.

Поклонники тут же сделали вывод, что Женя проводит время в компании болгарского певца Кристиана Костова: в его аккаунте в тот же день появился фрагмент снимка девушки в точно таком же платье. Кроме того, на небольшом видео, которое опубликовала Медведева, звучит мужской голос, весьма похожий на голос артиста.

Молодые люди дружат достаточно давно — ещё в 2018 году у Медведевой был показательный номер под песню Костова Beautiful Mess, с которой он выступал на Евровидении. Также они снялись в нескольких совместных фотосессиях, каждая из которых только подогревала среди любителей фигурного катания слухи о возможном романе.

Синицина и Кацалапов отдыхают в Дубае

В долгожданный отпуск отправились и олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они решили провести его в Дубае, где совсем недавно побывали Кондратюк, Трусова и Камила Валиева. В ОАЭ фигуристы застали ещё одного подопечного Этери Тутберидзе — Мориса Квителашвили.

Если первые дни спортсмены отсыпались, загорали на пляже и просто пытались восстановить силы после напряжённого сезона, то чуть позже, напитавшись энергией, отправились на поиски приключений. Вика поделилась фото со смотровой площадки небоскрёба и рассказала, что не чувствует страха даже на панорамах и высотках с прозрачным полом.

«Моментами бывает, конечно, что дыхание захватывает, но это мимолётно. Я в детстве, возможно, как и многие, делала шалаши на деревьях из разных подручных средств: доски, изоленты, подушки. Короче, с самого детства я не боюсь высоты и люблю экстрим. Но всё ещё не решилась на прыжок с тарзанки, например», — заявила спортсменка.

Алина Загитова тем временем попрощалась с Мальдивами, где провела последнюю неделю. Фигуристка осталась под большим впечатлением от островов.

«Тут было прекрасно! Спасибо, Мальдивы», — сказала Алина, направляясь на посадку в самолёт.

При этом её отпуск ещё не заканчивается: спортсменка сообщила, что продолжает своё путешествие, но следующий пункт назначения пока оставила в секрете.

А Камила Валиева после Дубая отправилась в Египет. Там она погружалась в море с аквалангом, ездила на сафари на квадроцикле, каталась на яхте и, конечно же, вовсю наслаждалась солнцем.

Четверной аксель от Малинина

Пока российские фигуристы отдыхают, за океаном спортсмены уже трудятся в поте лица. Так, Илья Малинин потряс публику чистым исполнением четверного акселя на тренировке. Это первый случай, когда сложнейший прыжок был исполнен без каких-либо помарок на приземлении. Над аналогичным элементом долгое время бился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и даже вставил его в свои олимпийские программы. Но скрутить четыре с половиной оборота он так и не сумел, оставшись в итоге за чертой призёров Пекина.

По мнению Алексея Ягудина, прыгнуть четверной аксель Малинину помогли его корни. Илья — сын русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые большую часть карьеры катались под флагом Узбекистана. Малинин же родился в США и представляет эту страну.

«Не имеет значения, за кого он выступает на соревнованиях. Главное, что частица русских корней помогла ему стать первым, кто сделал четверной аксель. Конечно, очень многое завязано на работе, на условиях для тренировок, но и то, что в тебе заложено с рождения, тоже играет роль. И это гораздо ценнее», — цитирует Ягудина «Матч ТВ».

Платье Косторной и толстовки от Степановой и Букина

Алёна Косторная выступила на шоу Евгения Плющенко в Кемерове. Чемпионка Европы 2020 года вышла на лёд под песню Севары «Там нет меня» в новом небесно-голубом платье. Его для спортсменки сшила дизайнер Алёна Куклычёва, изготовившая уже не один наряд для Косторной. Она создала и предыдущее синее платье для этого же номера, а также ярко-красный костюм для дерзкого показательного в образе Харли Квинн.

Александра Степанова и Иван Букин сами попробовали свои силы в дизайне. У чемпионов России недавно вышла коллекция фирменных толстовок с изображением их профилей.

«Ура, наши первые кофты! Процесс был очень кропотливый и требовал особого внимания с нашей стороны! В первую очередь для нас было важно качество. И, конечно же, очень хотелось сделать интересный и лаконичный принт. Спасибо, Игорь Ерёменко. Спасибо всем, кто так же, как мы, ждал этого дня!» — написала Степанова в Telegram-канале.

Работа Туктамышевой и Авербуха

Илья Авербух рассказал о постановке новой произвольной программы для Елизаветы Туктамышевой. Фигуристка специально приехала в Москву, где за несколько дней была проведена вся основная работа.

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Теперь программу должен утвердить тренер спортсменки Алексей Мишин, а также решить, включать ли в неё четверной тулуп, который экс-чемпионка мира стала успешно исполнять на тренировках.

Что касается самой программы, по словам Авербуха, Лиза будет кататься под музыку российского композитора, написанную специально для неё. Подробности, по традиции, пока не раскрываются, но уже понятно, что это будет новый опыт для Императрицы.

При этом совместная работа Туктамышевой и Авербуха неожиданно вызвала вопросы: не решила ли фигуристка сменить наставника. Возможно, причиной тому стало недавнее заявление Ильи о начале полноценной тренерской карьеры. Впрочем, эти опасения развеял Мишин.

«Это какой-то бред. До свидания, я этого вопроса не слышал», — со смехом сообщил «Матч ТВ» тренер.

Авербух при этом планирует поставить новые программы не только Туктамышевой, но и другим подопечным Мишина — Евгению Семененко и Михаилу Коляде. В тренерской работе он обещал сосредоточиться на воспитании танцевальных пар, а не переманивать сложившихся спортсменов.