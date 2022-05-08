Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Трусовой на фоне пустыни

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Марк Кондратюк выложил совместную фотографию с серебряной призёркой Игр в Пекине в женском турнире Александрой Трусовой.

Кондратюк в своём Telegram-канале опубликовал снимок, на котором сидит в обнимку с Трусовой и смотрит на пустыню. К публикации 18-летний спортсмен прикрепил эмоджи с сердцем.

До этого в СМИ появилась информация о романтических отношениях между атлетами. В настоящее время Кондратюк и Трусова отдыхают в ОАЭ в компании грузинского фигуриста Мориса Квителашвили.

Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.