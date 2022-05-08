Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Трусовой на фоне пустыни
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Кондратюк в своём Telegram-канале опубликовал снимок, на котором сидит в обнимку с Трусовой и смотрит на пустыню. К публикации 18-летний спортсмен прикрепил эмоджи с сердцем.
До этого в СМИ появилась информация о романтических отношениях между атлетами. В настоящее время Кондратюк и Трусова отдыхают в ОАЭ в компании грузинского фигуриста Мориса Квителашвили.
Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.