Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Трусовой на фоне пустыни

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Марк Кондратюк выложил совместную фотографию с серебряной призёркой Игр в Пекине в женском турнире Александрой Трусовой.
Кондратюк опубликовал фото в обнимку с Трусовой на фоне пустыни
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Кондратюк в своём Telegram-канале опубликовал снимок, на котором сидит в обнимку с Трусовой и смотрит на пустыню. К публикации 18-летний спортсмен прикрепил эмоджи с сердцем.

До этого в СМИ появилась информация о романтических отношениях между атлетами. В настоящее время Кондратюк и Трусова отдыхают в ОАЭ в компании грузинского фигуриста Мориса Квителашвили.

Ранее Трусова рассказала, что уже пыталась сделать прыжок в пять оборотов.

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