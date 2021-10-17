К расчётному месту посадки аппарата с киноэкипажем вылетели 10 вертолётов

В расчетный район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вылетели 10 вертолётов.

«10 десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане и Караганде в расчетный район посадки в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган. Авиационная группа доставит к месту посадки спускаемого аппарата все необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригаду медиков», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Точные координаты приземлившейся капсулы рассчитают и передадут спасателям экипажи самолетов Ан-12 и Ан-2.

Ранее сообщалось, что киноэкипаж перешёл с МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю. Позднее корабль покинул МКС.