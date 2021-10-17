Киноэкипаж перешёл с МКС в корабль «Союз» для возвращения на Землю

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Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с Международной космической станции в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

В 23:41 по московскому времени 16 октября переходные люки между модулем «Наука» и кораблём «Союз МС-18» были закрыты. Экипажу предстоит убедиться в герметичности люков, облачиться в аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2» и проверить их герметичность, а также разместиться в спускаемом аппарате «Союза МС-18».

Корабль должен отчалить от МКС в 4:14 по московскому времени. 

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные машины-амфибии выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Аркалык в район посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем.

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