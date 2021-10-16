Поисковые машины-амфибии направились в район посадки «Союза» с киноэкипажем

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Поисково-спасательные машины-амфибии выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в район посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий.
Поисковые машины-амфибии направились в район посадки «Союза» с киноэкипажем
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Об этом сообщили в Центральном военном округе.

«В составе наземной группировки — четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки Республики Казахстан», — цитирует ЦВО РИА Новости.

Посадка спускаемого аппарата «Союза МС-18» запланирована на утро 17 октября.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-18», на борту которого находились Пересильд и Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

Около 18:00 мск экипаж прибыл на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».

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