Поисковые машины-амфибии направились в район посадки «Союза» с киноэкипажем

Поисково-спасательные машины-амфибии выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в район посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий.

Об этом сообщили в Центральном военном округе.

«В составе наземной группировки — четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки Республики Казахстан», — цитирует ЦВО РИА Новости.

Посадка спускаемого аппарата «Союза МС-18» запланирована на утро 17 октября.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-18», на борту которого находились Пересильд и Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

Около 18:00 мск экипаж прибыл на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».