Киноэкипаж корабля «Союз МС-19» перешёл на МКС

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RT
Экипаж корабля «Союз МС-19», который пристыковался к Международной космической станции, прибыл на МКС, где будет сниматься фильм «Вызов».
Киноэкипаж корабля «Союз МС-19» перешёл на МКС

    Трансляцию открытия люков вёл «Роскосмос».

    Как отметил в Telegram глава корпорации Дмитрий Рогозин, «всё штатно».

    5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

    Корабль сначала не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров выполнил стыковку на ручном управлении.

    На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

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