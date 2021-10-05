Киноэкипаж корабля «Союз МС-19» перешёл на МКС
Трансляцию открытия люков вёл «Роскосмос».
Как отметил в Telegram глава корпорации Дмитрий Рогозин, «всё штатно».
5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.
Корабль сначала не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров выполнил стыковку на ручном управлении.
На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».