Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме
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Согласно трансляции «Роскосмоса», при причаливании корабля к МКС отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс».
Подмосковный Центр управления полётами поручил Шкаплерову перейти на ручное управление.
После произведённой стыковки с модулем «Рассвет» экипаж проверит герметичность, обеспечит равное давление между кораблём и станцией, после чего откроет переходные люки.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.
На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».