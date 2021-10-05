Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме

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Корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме, командир корабля Антон Шкаплеров выполнил стыковку на ручном управлении.
Корабль с киноэкипажем пристыковался к МКС в ручном режиме
  • © Роскосмос

Согласно трансляции «Роскосмоса», при причаливании корабля к МКС отказали оба комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс».

Подмосковный Центр управления полётами поручил Шкаплерову перейти на ручное управление. 

После произведённой стыковки с модулем «Рассвет» экипаж проверит герметичность, обеспечит равное давление между кораблём и станцией, после чего откроет переходные люки.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

На МКС кинематографисты займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

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