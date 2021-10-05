Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем выведен на орбиту

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Корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, выведен на орбиту.
Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем выведен на орбиту
  • РИА Новости

Это следует из трансляции запуска, которую ведёт RT.

Отмечается, что корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и совершает автономный полёт к Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

Корабль доставит кинематографистов на МКС, где они займутся съёмками художественного фильма «Вызов».

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