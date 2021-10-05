Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем выведен на орбиту
- РИА Новости
Это следует из трансляции запуска, которую ведёт RT.
Отмечается, что корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и совершает автономный полёт к Международной космической станции.
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.
Корабль доставит кинематографистов на МКС, где они займутся съёмками художественного фильма «Вызов».