Вирусологи отреагировали на идею лечить COVID-19 чернушкой посевной

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Полина Полетаева
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов и бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с RT прокомментировали идею лечить COVID-19 чернушкой посевной.
Вирусологи отреагировали на идею лечить COVID-19 чернушкой посевной
  • Reuters

Как пишет издание MedicalXpress, в растении Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), содержится тимохинон — он способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию лёгочной инфекции.

«Гипотеза имеет место любая... Но дело в том, что эксперименты на заражённой вирусом культуре клеток — это самый первый этап проверки кандидатных препаратов, и такие публикации, на самом деле, появляются каждый месяц. Поэтому от этой статьи до реального препарата, вообще говоря, лежит дистанция огромного размера. А самое главное, что из сотни препаратов, которые проявляют своё действие на культуре клеток, заражённых вирусом, потом максимум пять процентов доходят до финала. Так что данные интересные, но путь их до лекарства очень длинный и совершенно необязательно успешный», — считает Нетёсов.

В свою очередь, вирусолог Николай Малышев отметил, что конкретные выводы можно будет сделать только после испытаний.

«От идеи до практического применения проходит около двух десятков лет. Сейчас, конечно, могут и чуть побыстрее. Но для этого надо провести доклинические испытания и постклинические испытания. Мы уже слышали — чего только не применяли, даже лекарство от малярии. Потом оказалось, что никакой пользы от этого не было. Поэтому надо сначала посмотреть, что получится хотя бы на предварительных этапах», — заключил собеседник RT.

Ранее австралийские учёные выяснили, что растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин) может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем.

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