В NASA назвали ответственных за расследование ситуации с модулем «Наука»
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«Роскосмос» сыграет ключевую роль в расследовании причин произошедшего», — передаёт РИА Новости сообщение Монталбано.
По его словам, инженеры NASA также примут в этом участие и «изучат состояние МКС».
29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.
Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».
Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».