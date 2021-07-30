В NASA назвали ответственных за расследование ситуации с модулем «Наука»

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Руководитель программы Международной космической станции в NASA Джоэл Монталбано заявил, что российская сторона возглавит расследование ситуации с модулем «Наука» на МКС.
В NASA назвали ответственных за расследование ситуации с модулем «Наука»
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Роскосмос» сыграет ключевую роль в расследовании причин произошедшего», — передаёт РИА Новости сообщение Монталбано.

По его словам, инженеры NASA также примут в этом участие и «изучат состояние МКС».

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».

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