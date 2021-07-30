В NASA назвали вероятную дату запуска корабля Starliner к МКС

Запуск космического корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции состоится не ранее 3 августа, сообщил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Стив Стич.

«Ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа», — цитирует ТАСС сообщение Стича.

Отмечается, что дополнительное окно запуска намечено на 4 августа.

Ранее стало известно, что NASA отложило запланированный на пятницу, 30 июля, тестовый запуск корабля Starliner на МКС.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».