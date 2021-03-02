Диетолог оценила влияние шоколада на сердечно-сосудистую систему

Врач-диетолог Дарья Русакова оценила влияние шоколада на сердечно-сосудистую систему.

«Шоколад должен быть хорошего качества — из натурального какао-масла и натуральных какао-бобов. Желательно, чтобы количество какао-масла и какао-бобов было высоким», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в молочном шоколаде гораздо больше сахара, что существенно снижает пользу.

«Сахар негативно влияет на работу сердечно-сосудистой стенки, вызывая местное воспаление, что приводит к развитию раннего атеросклероза», — пояснила она.

Как отметила Русакова, шоколад повышает настроение, положительно влияет на мозг и нервную систему.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.