В ВОЗ выразили уверенность в продолжении мутации коронавируса

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мутация коронавирусной инфекции COVID-19, которая является естественным процессом, продолжится.
В ВОЗ выразили уверенность в продолжении мутации коронавируса
  • Reuters

Трансляция брифинга ВОЗ велась в Twitter.

«Эти изменения естественны, они ожидаемы. Чем больше вирус будет циркулировать, тем больше у него будет возможностей для мутации. Большинство мутаций, которые идентифицированы, не особенно влияют на вирус с точки зрения его поведения, передачи и негативных последствий, которые он вызывает», — сказала эксперт.

В то же время, как она подчеркнула, эти изменения должны быть изучены.

По словам Керкхове, в ВОЗ созданы группы экспертов, которые заняты изучением новых вариантов коронавируса.

Ранее в ВОЗ сообщили, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

23 декабря стало известно, что в Британии выявлен ещё один новый тип COVID-19, завезённый из Южно-Африканской Республики.

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