Онколог назвал основные симптомы рака головного мозга

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Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу» перечислил наиболее распространённые симптомы рака головного мозга.
Онколог назвал основные симптомы рака головного мозга
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  • © Stewart Goldstein

Он отметил, что болезнь непросто определить на ранних стадиях из-за бессимптомного течения.

Среди признаков, которые появляются позже, онколог назвал быструю утомляемость, головокружения, тошноту, потерю сознания, судороги, а также ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространённым симптомом опухоли головного мозга является головная боль. При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы», — рассказал врач.

Он призвал немедленно обращаться к специалисту в случае появления таких симптомов.

Среди возможных причин возникновения опухоли головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянную травматизацию головного мозга и сотрясения.

В октябре медики назвали основными причинами развития рака груди приём гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя, воздействие прямых солнечных лучей, посещение солярия, а также генетическую предрасположенность.

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