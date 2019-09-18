В Минздраве рассказали о методах борьбы с онкозаболеваниями

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью РИА Новости заявил, что избавление от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь.

«Единственный враг онкологических заболеваний — это наш образ жизни и раннее выявление. Развитие онкологических заболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, всё остальное — это собственный вклад человека в своё здоровье. Поэтому избавление от вредных привычек, безусловно, поможет снизить риск развития рака», — сообщил Каприн.

По словам онколога, в выявлении рака на ранней стадии важна самодисциплина: регулярное прохождение обследований у врачей позволяет предупредить возникновение онкологических заболеваний.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU оценил данные Минздрава о том, что почти четверть женщин трудоспособного возраста умирают от новообразований. Он заявил, что большое влияние на женский организм оказывают вредные привычки и плохая экология.