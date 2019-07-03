Онищенко оценил данные Минздрава о главных причинах смерти трудоспособных женщин

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, в беседе с URA.RU оценил данные Минздрава о том, что почти четверть женщин трудоспособного возраста умирают от новообразований.
Онищенко оценил данные Минздрава о главных причинах смерти трудоспособных женщин
  • © pixabay.com

«Мы стали дольше жить. Из 146 млн у нас 46 млн — это люди старше 55 лет. Чем дольше человек живёт, тем больше возрастает вероятность онкозаболеваний, по той причине, что онкозаболевания — это один из механизмов сокращения жизни людей», — заявил он.

По словам Онищенко, у многих женщин первый ребёнок появляется только после 30 лет, что с точки зрения физиологии является более сложным, чем рождение малыша в 20—25 лет.

Кроме того, Онищенко затронул тему грудного вскармливания. Он пояснил, что женщинам приходится работать, учиться и успевать ухаживать за ребёнком.

Большое влияние на женский организм также оказывают плохая экология и вредные привычки, напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что данные получены на основании коэффициента смертности женщин в трудоспособном возрасте, который был рассчитан в 2017 году. По сравнению с 2016 годом он снизился на 6,9% — до 209,4 случая на 100 тыс. человек.

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