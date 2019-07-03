Названы главные причины смерти трудоспособных женщин в России

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Почти четверть женщин трудоспособного возраста в России (23,8%) умирают от новообразований, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Названы главные причины смерти трудоспособных женщин в России
  • © pixabay.com

По данным ведомства, ещё примерно столько же (22,9%) умирают от болезней системы кровообращения.

На третьем месте (19,2%) — смерть от внешних причин, рассказали в Минздраве.

При этом оказалось, меньше всего трудоспособных россиянок умирают в Ингушетии, Дагестане, Чечне. Больше всего — в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.

Отмечается, что данные получены на основании коэффициента смертности женщин в трудоспособном возрасте, который был рассчитан в 2017 году. По сравнению с 2016 годом он снизился на 6,9% — до 209,4 случая на 100 тыс. человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население. По её словам, за четыре месяца естественная убыль составила 149 тыс. человек.

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