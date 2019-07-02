Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население
- РИА Новости
Она подчеркнула, что «ключевыми» являются «две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни».
«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек», — цитирует ТАСС Голикову.
Она также заявила, что «в погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику».
В марте «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе.