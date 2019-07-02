Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера «Западный» Северо-Западного федерального округа, что естественная убыль населения России за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек.

Она подчеркнула, что «ключевыми» являются «две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни».

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек», — цитирует ТАСС Голикову.

Она также заявила, что «в погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику».

В марте «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе.