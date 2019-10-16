Медики назвали основные причины развития рака груди

В Министерстве здравоохранения Московской области назвали основные причины развития рака груди у женщин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Причинами развития рака груди могут стать приём гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещение солярия», — говорится в сообщении.

Кроме того, врачи предупреждают, что одним из основных факторов развития рака груди является генетическая предрасположенность.

В Минздраве также рекомендовали ежемесячно проводить самообследование и при обнаружении первых симптомов болезни обращаться к врачу.

В сентябре главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах борьбы с онкозаболеваниями. По его словам, отказ от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь.