Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год. В последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии. Так, по данным Ассоциации нейрохирургов России, в 2017 году было выполнено более 27 000 операций по поводу опухолей центральной нервной системы», — уточнил специалист.

Он также рассказал, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома.

«Так называемая первичная глиобластома возникает сразу в форме четвёртой степени злокачественности. Прогноз, конечно, зависит от расположения опухоли в тех или иных структурах головного мозга, количества очагов, инфильтрации срединных структур и прочего, что определяет возможность её тотального удаления и эффективность современных методов лучевой терапии. Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», — объяснил Кобяков.

Специалист также назвал основные признаки развития злокачественной опухоли головного мозга.

«Опухоли головного мозга могут проявляться либо общемозговой симптоматикой (головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания), либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — сказал Кобяков.

Ранее в Минздраве назвали регионы России с самой высокой распространённостью рака в 2018 году.

Самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) было зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения.

Также высокие показатели распространённости рака были отмечены в Республике Мордовия (3292,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.