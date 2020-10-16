Врач назвала способы выявления COVID-19 при отсутствии кашля

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Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, как можно определить течение коронавирусной инфекции COVID-19, если болезнь не сопровождается кашлем, температурой и слабостью.
Врач назвала способы выявления COVID-19 при отсутствии кашля
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Как она указала в интервью радио Sputnik, если человек, например, не чувствует слабость и у него нет кашля, то ему стоит обратить внимание на другие моменты.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Ещё один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается», — сказала она.

Как отметила врач, также проверить наличие болезни можно с помощью быстрого теста на антитела.

«Можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях», — добавила она, указав, что установить заболевание может помочь также. компьютерная томография.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о влиянии ожирения на течение коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, по его словам, надо бросить курить и похудеть.

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