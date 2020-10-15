Академик рассказал о влиянии ожирения на течение коронавируса

Короткая ссылка
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о влиянии ожирения на течение коронавирусной инфекции COVID-19.
Академик рассказал о влиянии ожирения на течение коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что «исход во многом... связан с сопутствующими патологиями, и в основном с ожирением».

«Как увеличился риск тяжёлого течения? Почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода. Это позволяло, конечно, нам строить индивидуальную стратегию у каждого конкретного больного», — цитирует ТАСС Шляхто.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить