Академик рассказал о влиянии ожирения на течение коронавируса

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о влиянии ожирения на течение коронавирусной инфекции COVID-19.

Он отметил, что «исход во многом... связан с сопутствующими патологиями, и в основном с ожирением».

«Как увеличился риск тяжёлого течения? Почти более чем в семь раз у пациентов с ожирением и почти в девять раз — риск летального исхода. Это позволяло, конечно, нам строить индивидуальную стратегию у каждого конкретного больного», — цитирует ТАСС Шляхто.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.