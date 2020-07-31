Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам врача, соответствующий список состоит из шести шагов.

Так, например, он рекомендует людям бросить курить, похудеть, так как избыточный вес является фактором риска при COVID-19, и стремиться к здоровому малокалорийному питанию, ведь это позволит снизить риск диабета, который также влияет на течение коронавируса.

Вместе с этим Мясников отметил важность контроля артериального давления, занятий спортом и закалки. Отдельно он заявил о необходимости привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.

Ранее Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса.