Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

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Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам врача, соответствующий список состоит из шести шагов.

Так, например, он рекомендует людям бросить курить, похудеть, так как избыточный вес является фактором риска при COVID-19, и стремиться к здоровому малокалорийному питанию, ведь это позволит снизить риск диабета, который также влияет на течение коронавируса.

Вместе с этим Мясников отметил важность контроля артериального давления, занятий спортом и закалки. Отдельно он заявил о необходимости привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.

Ранее Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса.

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