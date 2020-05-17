Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

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Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
  • РИА Новости

Так, по его словам, социальная дистанция — это «самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера».

«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию, никакие маски вам не помогут и не защитят!» — заявил он.

При этом, говоря о масках, он подчеркнул, что они — «средства индивидуальной защиты, но не вашей!»

Он пояснил, что маски — это «мера защиты другого индивидуума».

Ранее руководитель московского Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски на предприятиях торговли.

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