Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
- РИА Новости
Так, по его словам, социальная дистанция — это «самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера».
«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию, никакие маски вам не помогут и не защитят!» — заявил он.
При этом, говоря о масках, он подчеркнул, что они — «средства индивидуальной защиты, но не вашей!»
Он пояснил, что маски — это «мера защиты другого индивидуума».
Ранее руководитель московского Департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что в столице оштрафовали около 80 человек, которые не носили маски на предприятиях торговли.