В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение у пациентов с коронавирусной инфекцией ухудшают течение заболевания, отметила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили... Мы знаем тройку заболеваний, которые чётко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует её РИА Новости.

По словам Драпкиной, к таким болезням относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирении.

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