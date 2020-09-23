В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания
«Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили... Мы знаем тройку заболеваний, которые чётко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует её РИА Новости.
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