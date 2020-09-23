В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

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Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение у пациентов с коронавирусной инфекцией ухудшают течение заболевания, отметила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили... Мы знаем тройку заболеваний, которые чётко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией», — цитирует её РИА Новости.

По словам Драпкиной, к таким болезням относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирении.

В июле врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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