Гинцбург рассказал о современных методах производства вакцин
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«Современные генно-инженерные методы позволяют заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Он пояснил, что «эти прототипы можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца».
«Может быть, ещё до более коротких сроков», — добавил Гинцбург.
Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
Гинцбург сообщал, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от COVID-19 может занять от девяти до 12 месяцев.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».