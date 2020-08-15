Гинцбург рассказал о современных методах производства вакцин

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что современные научные методы позволяют подготавливать прототипы вакцин заранее.
Гинцбург рассказал о современных методах производства вакцин
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Современные генно-инженерные методы позволяют заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он пояснил, что «эти прототипы можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца».

«Может быть, ещё до более коротких сроков», — добавил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.

Гинцбург сообщал, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от COVID-19 может занять от девяти до 12 месяцев.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

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