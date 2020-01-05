Учёный рассказала о напитке, который поможет снизить давление
Как передаёт Medical Xpress, врач проводил экспериментальное исследование на лабораторных крысах. Кивимяки отметила, что разбавленный брусничный сок значительно понижал повышенное давление, а концентрированный сок положительно сказывался на работе сосудов.
Отмечается, что сок брусники богат полифенолами, которые сокращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Кивимяки, брусничный сок не сможет заменить лекарство, однако он является хорошей добавкой к пище.
В октябре Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике инсульта.