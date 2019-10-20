Испанские диетологи посоветовали исключить из питания ряд продуктов

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Испанские диетологи раскритиковали мнение, согласно которому «есть можно всё, но в меру», отметив, что всё-таки некоторые продукты следует исключить из питания.
Испанские диетологи посоветовали исключить из питания ряд продуктов
  • Pixabay

Как пишет La Vanguadia со ссылкой на профессора школы Gasma Пилара Эксера, убеждения о пользе алкоголя — пары бокалов вина или пива в день — «являются не просто ложью, а настоящим варварством».

«В случае алкоголя или чрезмерно обработанной еды среди прочего лучше просто не употреблять их. Никогда», — сказал он.

Кроме того, другой специалист, Мария Мерино, отметила, что следует избавиться от привычки употреблять рафинированную муку и стараться использовать цельнозерновую, так как первая может вызывать перепады уровня глюкозы в крови.

Диетологи также порекомендовали избегать употребления колбасы, которая наполовину состоит из добавок, крахмала и других «начинок».

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