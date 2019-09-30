Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе
- РИА Новости
«Главное — не переедать, чтобы обмен веществ не страдал. Поступление жиров в кровь отрицательно влияет на сердце, вызывает формирование атеросклеротических бляшек — об этом необходимо помнить», — заявил он.
По его словам, здоровье сердца также обеспечивает физическая активность.
Фёдоров также добавил, что курение и избыточные дозы алкоголя крайне негативно влияют на здоровье сердца.
Ранее диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.