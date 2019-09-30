Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе

Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.

«Главное — не переедать, чтобы обмен веществ не страдал. Поступление жиров в кровь отрицательно влияет на сердце, вызывает формирование атеросклеротических бляшек — об этом необходимо помнить», — заявил он.

По его словам, здоровье сердца также обеспечивает физическая активность.

Фёдоров также добавил, что курение и избыточные дозы алкоголя крайне негативно влияют на здоровье сердца.

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