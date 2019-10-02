Эксперт рассказала, какое мясо считается самым вредным
- РИА Новости
«Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке», — заявила она.
По её словам, чем дольше срок годности и чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка и тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов.
Как отметила Ваулина, мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым другим «диетическим» способом и подали с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше.
«При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нём присутствуют канцерогенные вещества», — сказала диетолог.
Если говорить о сыровяленом мясе и подобных продуктах, то они вполне безобидны в умеренных количествах, считает Ваулина.
«Не надо путать вяленое и копчёное. Именно к копчёностям я прошу относиться с повышенным вниманием», — пояснила она.
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