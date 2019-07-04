В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

«Могу сказать, что молоко — очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Это продукт детского питания. Используется во всём мире как источник полноценного белка, целого ряда биологически активных соединений. Это главный источник кальция. Что же касается приведённой специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда», — считает Тутельян.

Ранее испанские ученые выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Согласно результатам исследований, употребление молочной продукции низкой жирности, в частности йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.