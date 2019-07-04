Учёные назвали препятствующий развитию рака и диабета продукт

Испанские учёные выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Учёные провели метаанализ 14 исследований, в которых проверили профилактические свойства молока.

Исследования выявили, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Кроме того, употребление молочной продукции связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Отмечается, что молоко не снижает риск перелома позвонков.

Ранее эксперты Роскачества отчитались об итогах проверки молочной продукции в магазинах. С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться. В мае, как передавал «ПолитЭксперт», Роскачество отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.