Учёные назвали препятствующий развитию рака и диабета продукт

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Испанские учёные выяснили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Учёные назвали препятствующий развитию рака и диабета продукт
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Учёные провели метаанализ 14 исследований, в которых проверили профилактические свойства молока. 

Исследования выявили, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Кроме того, употребление молочной продукции связано с пониженной вероятностью развития колоректального рака и рака мочевого пузыря.

Отмечается, что молоко не снижает риск перелома позвонков.

Ранее эксперты Роскачества отчитались об итогах проверки молочной продукции в магазинах. С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться. В мае, как передавал «ПолитЭксперт», Роскачество отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.

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