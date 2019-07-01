В «Роскачестве» отчитались об итогах проверки молочной продукции

Эксперты «Роскачества» отчитались об итогах проверки молочной продукции в магазинах, сообщает «Российская газета».

Протестировано 535 упаковок с молоком, йогуртами, кефиром, сметаной, творогом, маслом, сыром и сырками в 16 торговых сетях.

Оказалось, что у пяти товаров маркировка неправильная. Нарушения выявлены в категориях глазированных и плавленых сырков, а также сливочного масла.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору молока.

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

В мае, как передавал «ПолитЭксперт», «Роскачество» отчиталось об итогах проверки продукции с заменителями молочного жира в Москве.