Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца

Кардиохирург Владимир Хорошев прокомментировал RT исследование группы британских и американских учёных, в котором говорится о важности потребления черники для снижения риска болезней сердечно-сосудистой системы.

«Принято считать, что черника (полезна. — RT) для глаз. На самом деле это не столько для глаз, сколько для сосудов капиллярной сети в целом. В состав черники входят антиоксиданты… Мякоть ягоды богата органическими кислотами… белками, клетчаткой, быстрыми углеводами… Всем своим пациентам, которых оперировал в великом множестве, прежде чем перечислять лекарственные препараты, всегда говорю, (что нужна. — RT) черника», — сказал эксперт.

Он отметил, что черника не является единственной ягодой, которую стоит включить в рацион для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Лидерами по количеству этих гликозидов (веществ, повышающих тонус, возбуждаемость и сжимаемость сердечной и артериальной мышц. — RT) являются ягоды тёмно-фиолетовой и тёмно-бордовой окраски: черника, голубика, черноплодная рябина, бузина, ежевика, клюква, чёрная смородина, вишня, тёмные сорта винограда», — добавил Хорошев.

Как выяснили учёные из Британии и США, употребление черники может снизить риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета у людей, страдающих метаболическим синдромом.

Пресс-релиз соответствующей научной работы был опубликован на портале EurekAlert.