Исследование: энергетические напитки могут влиять на сердце
Об этом информирует MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.
Отмечается, что в нём приняли участие 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 40 лет.
«Общественность должна знать о влиянии энергетических напитков на их организм, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Медицинским работникам следует советовать определённым группам пациентов... ограничить или контролировать потребление энергетиков», — отметил ведущий автор работы Сахин Шах.
Ранее кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных, которые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.