Исследование: энергетические напитки могут влиять на сердце

Исследование показало, что питьё 32 унций (около 950 мл. — RT) энергетического напитка «за короткий промежуток времени» может повысить кровяное давление и повлиять на сердечный ритм.

Об этом информирует MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что в нём приняли участие 34 здоровых добровольца в возрасте от 18 до 40 лет.

«Общественность должна знать о влиянии энергетических напитков на их организм, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Медицинским работникам следует советовать определённым группам пациентов... ограничить или контролировать потребление энергетиков», — отметил ведущий автор работы Сахин Шах.

Ранее кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных, которые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.