Кардиохирург оценил исследование об опасности учащённого сердцебиения

Кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных, которые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

«Давно известный факт. Действительно укорачивает», — сказал Хорошев.

Кардиохирург также отметил, что «пульс от 50 до 65 наиболее оптимален» для поддержания здоровья и жизненного тонуса человека.

«Всё, что выше, приводит к повышенному износу миокарда, повышенной выработке ресурса, который отпущен мышце сердца… Следовательно, возникает нехватка внутриклеточной электроэнергии. То есть начинается постепенная гибель миокардиальных клеток», — пояснил он.

Ранее портал MedicalXpress сообщил, что частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики.