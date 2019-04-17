Кардиохирург оценил исследование об опасности учащённого сердцебиения

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Полина Полетаева
Кардиохирург Владимир Хорошев в беседе с RT оценил исследование шведских учёных, которые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Кардиохирург оценил исследование об опасности учащённого сердцебиения
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  • globallookpress.com

«Давно известный факт. Действительно укорачивает», — сказал Хорошев.

Кардиохирург также отметил, что «пульс от 50 до 65 наиболее оптимален» для поддержания здоровья и жизненного тонуса человека.

«Всё, что выше, приводит к повышенному износу миокарда, повышенной выработке ресурса, который отпущен мышце сердца… Следовательно, возникает нехватка внутриклеточной электроэнергии. То есть начинается постепенная гибель миокардиальных клеток», — пояснил он.

Ранее портал MedicalXpress сообщил, что частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики.

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