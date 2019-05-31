Учёные назвали снижающий риск инфаркта продукт

Учёные из Великобритании и США выяснили, что употребление черники может снизить риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета у людей, страдающих метаболическим синдромом.

Пресс-релиз научной работы опубликован на портале EurekAlert.

«Мы обнаружили, что ежедневная чашка черники (150 г) существенно улучшает кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12—15%», — отметил один из авторов исследования Эйдин Кэссиди.

В частности, употребление черники снижает риск повышения артериального давления, увеличения содержания сахара в крови и холестерина, а также предотвращает скопление жировых отложений.

Отмечается, что для исследования были привлечены 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, уже находящихся в зоне риска из-за наличия излишнего веса и метаболических нарушений.

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