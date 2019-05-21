Названы вызывающие рак продукты

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Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Названы вызывающие рак продукты
  • pixabay.com

«Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение — это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — сказал он. 

По его словам, курение в 30—50 раз увеличивает риск развития рака, причём не только лёгких.

Ранее учёные назвали продукты, способствующие развитию рака кишечника. Согласно исследованию, у тех, кто употреблял в пищу около 76 г красного и переработанного мяса, риск на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 г и менее.

Врач-онколог Андрей Пылёв в беседе с НСН оценил заявление главы Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге Михаэля Бауманна о том, что лучшими мерами предосторожности против раковых заболеваний являются отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

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