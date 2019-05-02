Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале EurekAlert.

Как отмечается, исследование охватило жителей 136 стран. При этом реже всего ожирение отмечалось у людей, которые потребляют около 150 г риса в день.

«Уровень ожирения низок в странах, где рис относится к основным продуктам питания. Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, могут помочь предотвратить ожирение», — рассказала профессор Томоко Имаи.

Это вызвано тем, что питательные вещества, содержащиеся в цельных злаках, усиливают чувство сытости и не позволяют человеку переедать.

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